Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal bate a Escócia com facilidade

Invicta após a Copa do Mundo, a seleção portuguesa deu sequência ao bom momento neste domingo, ao vencer o amistoso com a Escócia, em Glasgow. Mesmo sem seu principal astro, Cristiano Ronaldo, a equipe não teve maiores dificuldades para derrotar o adversário por 3 a 1.

Desde a derrota para o Uruguai nas oitavas de final da Copa na Rússia, Portugal teve um empate, contra a Croácia, e três vitórias, contra Itália, Polônia e, agora, Escócia. Isso tudo sem Cristiano Ronaldo, poupado pelo técnico Fernando Santos neste início de novo ciclo.

Neste domingo, a vitória portuguesa começou a ser construída no fim do primeiro tempo, aos 43 minutos, quando Kevin Rodrigues cruzou rasteiro e Hélder Costa tocou para a rede. Aos 28 do segundo tempo, Renato Sanches cruzou para a área e Éder cabeceou para o gol.

Com a Escócia entregue, Portugal chegou ao terceiro gol aos 38, com Bruma, que recebeu pela esquerda, cortou o zagueiro e finalizou com precisão. Nos acréscimos, ainda houve tempo para o gol de honra dos donos da casa. Naismith recebeu ótimo passe de Mackay-Steven e bateu cruzado.

Portugal agora volta a campo no dia 17 de novembro, quando visita a Itália pela Liga das Nações. Pelo mesmo torneio e também no dia 17, a Escócia vai encarar a Albânia, também fora de casa.