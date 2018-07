Mesmo sem David, Lourenço deve manter três zagueiros

Sem poder contar no treino com o atacante Vinícius Pacheco, poupado com dores no pescoço, Lourenço armou o time no 3-6-1 na primeira parte da atividade. Num segundo momento, o treinador testou a entrada de Diego Maurício no lugar de Welinton. Além de David, Camacho é outro desfalque por suspensão.

Para compensar as ausências, o volante Fernando volta ao time e treinou entre os titulares durante todo a atividade. Caso Vinícius Pacheco não se recupere a tempo, o Flamengo deve ser escalado com: Bruno; Welinton, Álvaro e Ronaldo Angelim; Léo Moura, Maldonado, Fernando, Petkovic, Michael e Juan; Vágner Love.