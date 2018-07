Mesmo sem estar 100%, Diego Costa enfrentará Manchester City

Mesmo sem apresentar condições ideais de jogo, Diego Costa vai para o jogo contra o atual campeão Manchester City, domingo, em rodada do Campeonato Inglês. Ainda se recuperando de problemas musculares, o atacante será titular no Etihad Stadium, segundo antecipou o técnico José Mourinho nesta sexta-feira.

"Diego não está em suas melhores condições, mas começará como titular. Ele jogará esta partida e depois ficará de fora contra o Bolton. É simples assim", afirmou o treinador, já pensando no jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, na próxima quarta. "Sei claramente que temos que protegê-lo até que ele fique 100%."

Com esta decisão, Mourinho mantém a estratégia de alternar a escalação de Costa na sequência de jogos do Chelsea até que o atacante esteja totalmente recuperado da lesão muscular sofrida no início do mês. Ele se machucou durante o amistoso da seleção da Espanha contra a França, no dia 4.

Desde então, o jogador vem recebendo atenção especial da comissão técnica. "Ele jogará depois contra o Aston Villa. Vamos ver como vai evoluindo", projetou Mourinho, pensando na próxima rodada do Campeonato Inglês.

Contratado na última janela de transferências, junto ao Atlético de Madrid, Diego Costa custou US$ 52 milhões (ou cerca de R$ 123 milhões) aos cofres do Chelsea. Mas vem dando bom retorno ao investimento. Ele marcou sete gols em suas quatro primeiras no Inglês. E já é considerado o herdeiro do goleador Didier Drogba, que voltou ao time nesta temporada mas segue no banco de reserva.