Bruno Henrique valoriza vitória do Corinthians

O time não teve uma atuação brilhante, mas o que vale são os três pontos. Foi desta maneira que o volante Bruno Henrique descreveu a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o lanterna América-MG, nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo levou a equipe ao segundo lugar da competição - tem os mesmos 22 pontos do Palmeiras, que tem um jogo a menos e melhor saldo de gols (10 a 8).

"O time realmente não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, mas é importantíssimo pontuar em jogos como esse", comentou o jogador, em entrevista ainda no gramado para a TV Globo, embora tenha ressalvado que o Corinthians melhorou na segunda etapa. "O Cristóvão (Borges, técnico) acertou a marcação e voltamos mais compactos, criando mais oportunidades. Fizemos o segundo gol e saímos com uma vitória merecida", afirmou.

Bruno Henrique também falou sobre o próximo compromisso do Corinthians. Será contra o Flamengo, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Brasileirão. "Teremos um jogo importantíssimo dentro de casa. O jogo de hoje (quarta-feira) também foi assim, para nos manter na parte de cima da tabela. Agora vamos descansar porque temos tudo para fazer três pontos de novo", projetou o volante corintiano.