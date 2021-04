Mesmo sem jogar, Brasil segue em 3º no ranking da Fifa; Itália sobe e Bélgica ainda lidera

A Fifa divulgou nesta quarta-feira a segunda atualização de seu ranking em 2021 - a primeira com partidas valendo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar - e, mesmo sem entrar em campo, a seleção brasileira se manteve na terceira colocação. Foram 185 jogos ao todo na Data Fifa de março e a liderança segue com a Bélgica, seguida de perto pela França.

Com a inserção pela primeira vez de decimais na pontuação das seleções, o Brasil está com 1.742,65 pontos contra 1.783,38 da Bélgica e 1.757,31 da França. Os dois países europeus entraram em campo três vezes no mês passado pelo qualificatório do continente ao Mundial do ano que vem, enquanto que o time do técnico Tite enfrentaria Colômbia e Argentina. No início de março, a Fifa e a Conmebol decidiram suspender as rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas previstas para março por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Não houve mudanças nas posições dos seis primeiros colocados do ranking - a Inglaterra está em quarto lugar, seguida por Portugal e Espanha. A maior subida no Top 10 foi da Itália, que pulou da 10.ª para a sétima colocação. Sem jogar como o Brasil, Argentina e Uruguai se deram mal e desceram para as oitava e nona posições, respectivamente.

Quem conseguiu um lugar no Top 10 foi a Dinamarca ao subir duas posições. Já a seleção do México deixou esse seleto grupo e caiu para o 11.º lugar.

Os 185 jogos levados em consideração na lista deste mês foram essencialmente pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e também pela qualificação para a Copa Africana de Nações. A próxima atualização do ranking da Fifa será no dia 27 de maio.

Confira o ranking da Fifa:

1.º - Bélgica - 1.783,38 pontos

2.º - França - 1.757,31

3.º - Brasil - 1.742,65

4.º - Inglaterra - 1.686,78

5.º - Portugal - 1.666,12

6.º - Espanha - 1.648,13

7.º - Itália - 1.642,06

8.º - Argentina - 1.641,95

9.º - Uruguai - 1.639,08

10.º - Dinamarca - 1.631,55

11.º - México - 1.629,56

12.º - Alemanha - 1.609,12

13.º - Suíça - 1.606,21

14.º - Croácia - 1.605,75

15.º - Colômbia - 1.600,66

16.º - Holanda - 1.598,04

17.º - País de Gales - 1.570,36

18.º - Suécia - 1.569,81

19.º - Chile - 1.569,52

20.º - Estados Unidos - 1.555,42