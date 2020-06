Sem jogos e financeiramente impactados, torcedores mantém identificação com seus clubes

Apesar da suspensão do futebol brasileiro e das consequências econômicas negativas desencadeadas pela pandemia do novo coronavírus, os torcedores continuam fiéis aos seus times do coração. O Vasco, por exemplo, ultrapassou a marca de 24 mil renovações de planos de sócio torcedor, assim como o Santos, que ganhou mais de 4 mil novos sócios durante a pandemia.

"A verdade é que os jogos pararam, mas a identidade com o torcedor continua a mesma. Este sentimento continua importante, e ser sócio é ter a certeza de que ele se mantém vivo, como sempre. O desafio é conseguir transmitir essa mensagem com força para o torcedor, tanto na comunicação quanto nas ações envolvendo o programa", explica André Monnerat, diretor de negócios da Feng Brasil, empresa especializada em programas de sócios e engajamento de torcedores.

Gustavo Herbetta, fundador da agência de marketing esportivo da Lmid, e que já foi superintendente de marketing do Corinthians, entre 2015 e 2017, por sua vez, explica que os clubes devem traçar estratégias para a retenção de sócios.

"A palavra-chave agora não é atrair, e sim reter. Difícil imaginar torcedores aderindo aos programas neste momento, cujo principal produto é algo que não está sendo realizado. Agora, atuar sobre a frente financeira e com ações de engajamento por meio de excelência em conteúdo e frequência, além do viés social obrigatório no momento, podem ajudar os times a perderem menos sócios em suas bases. Irão se sobressair os times que se prepararam para entender suas bases de torcedores e agirem de forma assertiva e proativa", disse.

Segundo um levantamento da Feng Brasil, elaborado por meio do balanço oficial dos clubes, entre 2014 e 2018 o faturamento de equipes participantes da Série A com programas de sócios torcedores cresceu 42% e a expectativa é que os números de 2019 sejam ainda maiores. Apesar da pandemia, os torcedores continuam sendo peça fundamental de suas equipes.