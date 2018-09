Mesmo sem Leo Valencia, Botafogo promete força total no Barradão

Sem o meia Leo Valencia, vetado por lesão, o Botafogo volta a escalar o que tem de melhor para tentar pontuar diante do Vitória, neste domingo, em Salvador, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia de todos é buscar pontos para livrar o time o mais rápido possível da ameaça de rebaixamento. Os dois adversários estão com 29 pontos.

Por conta desta missão, o técnico Zé Ricardo poupou alguns titulares na derrota para o Bahia por 2 a 1, quinta-feira, na Fonte Nova, pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Apesar do tropeço, o resultado foi considerado aceitável dentro das circunstâncias "porque a gente fez a opção de tentar decidir no Rio de Janeiro. E conseguimos isso, principalmente com o gol marcado fora", explicou o técnico Zé Ricardo. Na volta, dia 3 de outubro, no Engenhão, o time carioca só precisa vencer por 1 a 0 para chegar às quartas.

A delegação permaneceu na capital baiana, evitando perda de tempo com viagens. Os médicos tiveram trabalho porque avaliaram o meia Leo Valencia, que deixou o jogo com o Bahia ainda nos primeiros minutos. Exames detalhados constataram uma lesão muscular na panturrilha (batata da perna) direita, sendo imediatamente vetado. Sua volta só deve ocorrer em três semanas.

Matheus Fernandes deve entrar no lugar de Leo Valencia, mas Gustavo Bochecha também é opção. Outros titulares vão voltar como o goleiro Saulo, o lateral Marcinho, o zagueiro Joel Carli e o lateral-esquerdo Moisés. Na frente, voltam Luiz Fernando, Erik e Kieza.

Para o técnico Zé Ricardo, a confiança daqueles que entraram fortaleceu o espírito do grupo. "Não posso fazer um planejamento apenas para um jogo, mas sim voltado à temporada. Escalamos alguns jogadores que são bem conhecidos como o Gilson, o Luis Ricardo e o Rodrigo Pimpão e eles deram conta do recado", afirmou.

Destes novatos, o técnico só não poderá utilizar no banco o lateral-esquerdo Gilson. Ele foi expulso no último jogo, quando o Botafogo venceu o América-MG, por 1 a 0, no Engenhão. Agora vai cumprir suspensão automática. Pimpão, que fez o gol diante do Bahia, também é cotado para entrar durante o jogo, assim como os atacantes Brenner e Aguirre.