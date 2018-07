Mesmo sem lesão, Fred não treina e vira dúvida no Flu A boa notícia foi um exame de imagem não ter detectado nenhuma lesão na coxa direita do atacante Fred. A má, a ausência do goleador pelo terceiro dia consecutivo dos treinos nas Laranjeiras, o que torna sua participação na partida entre o Fluminense e o Atlético-GO, domingo, duvidosa.