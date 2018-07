Mesmo sem lesão, James Rodríguez não treina e segue como dúvida na Colômbia

A Colômbia tem grandes chances de ficar sem o seu craque para o duelo das oitavas de final. Apesar de não ter tido lesão constatada, James Rodríguez não treinou neste sábado, em Kazan, e segue como dúvida para enfrentar a Inglaterra na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no Spartak Stadium, em Moscou.

Neste sábado, o meia realizou uma ressonância magnética que não apontou lesão na panturrilha direita. James apresenta um cansaço muscular e foi o único jogador a ficar de fora da atividade do dia, a primeira em preparação para o duelo contra os ingleses.

Com dores na panturrilha, o craque colombiano, que ainda não balançou as redes na Rússia mas deu duas assistências para gols, deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre Senegal. Ele foi substituído por Luis Muriel.

Antes do Mundial, ele também se queixou de dores na outra panturrilha, tanto que foi ausência em alguns treinamentos e começou no banco na estreia diante do Japão. Contra a Polônia, jogou os 90 minutos e foi um dos que mais correu, o que pode ter agravado seu desgaste físico.

No entanto, como ainda há três dias para a partida, é possível que o meia se recupere a tempo. Por enquanto, segue como dúvida no time que depende dele para uma boa campanha na Rússia. James foi artilheiro e considerado um dos melhores da última Copa, no Brasil.