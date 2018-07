Mesmo sem lesão, Montillo ainda é dúvida no Cruzeiro

Segundo os médicos do Cruzeiro, a escalação no jogo de domingo dependerá da evolução de Montillo durante a semana. Assim, o técnico Cuca ficará na torcida pela recuperação do jogador, que tem sido o destaque da vitoriosa campanha cruzeirense no Brasileirão.

Enquanto isso, o lateral Diego Renan, já recuperado do deslocamento da clavícula esquerda, não pôde treinar nesta quarta-feira por causa de uma amidalite. Outro jogador poupado no Cruzeiro foi o zagueiro Cláudio Caçapa, que sentiu dores no joelho direito.

"O Montillo fez um exame e o médico passou que está tudo bem. Notícias boas, notícias não tão boas, porque o Diego teve agora uma amidalite", resumiu o técnico Cuca.