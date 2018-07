Mesmo sem lesão, santista Robinho será poupado para o clássico

A fisgada que o atacante Robinho, do Santos, sentiu na coxa esquerda no segundo tempo da vitória sobre o XV de Piracicaba por 3 a 0 foi apenas um susto. Exames realizados na tarde desta segunda-feira, no CT do Santos, constataram que se trata apenas de um desconforto muscular. Mesmo assim, o atacante está vetado para o jogo de quarta-feira, às 19h30, com o Londrina, em São José dos Campos, na volta da primeira fase da Copa do Brasil.

A ausência se dá unicamente por precaução. O departamento médico quer preservá-lo para o clássico contra o São Paulo, domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, na semifinal do Campeonato Paulista.

Para o jogo de quarta-feira, o técnico Marcelo Fernandes tem duas opções principais: Gabriel e Marquinhos Gabriel. No primeiro duelo contra o clube paranaense, no mês passado, o Santos venceu por 1 a 0 e, por isso, pode garantir a vaga na próxima vaga com apenas um empate. Vitória do Londrina por 1 a 0 leva a decisão para pênaltis.