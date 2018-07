Mesmo sem lesão, Wellington Paulista desfalcará o Inter

O técnico Abel Braga ganhou mais um problema para armar o Internacional diante do Criciúma, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Wellington Paulista, com dores na coxa esquerda, foi vetado pelo departamento médico e será desfalque para o confronto.

Wellington Paulista sentiu o problema na vitória sobre o Atlético-PR, no sábado. Nesta segunda-feira, ele passou por exames médicos que descartaram qualquer lesão, mas, ainda assim, o jogador será poupado no meio de semana para que as dores não se transformem em uma contusão mais séria.

Sem ele, o caminho está aberto para a volta de Rafael Moura. O atacante perdeu a condição de titular após um longo jejum sem marcar, mas entrou justamente na vaga de Wellington Paulista no último sábado e fez o gol da vitória do Inter. Agora, deverá ter mais uma chance entre os 11 que iniciarão a partida na quarta.

Abel Braga continua cheio de problemas para escalar o Inter. Ele segue sem contar com o goleiro Muriel, os laterais Wellington Silva e Cláudio Winck, o meia Luque e o atacante Jorge Henrique. Todos estão em recuperação de problemas físicos e não têm condições de jogo para esta quarta.