Mesmo sem Luiz Adriano, Henrique Dourado tem poucas chances no Palmeiras

Enquanto Luiz Adriano segue como dúvida no Palmeiras, um outro centroavante do elenco tem recebido poucas chances: Henrique Dourado. Emprestado sem custos pelo Henan Jianye, da China, até o fim desta temporada, Dourado chegou ao clube em agosto e atuou em apenas quatro partidas, todas entrando no segundo tempo.

Somando as quatro vezes que atuou, Henrique Dourado tem 74 minutos em campo pelo Palmeiras nesta temporada. Faltam apenas seis partidas para o fim de 2019, e o centroavante deve continuar sem receber muitas chances.

Mesmo sem Luiz Adriano, Henrique Dourado é preterido por Deyverson e Borja no Palmeiras. Dos quatro centroavantes do elenco, é justamente Luiz Adriano o único que convenceu, com sete gols em 12 partidas.

Henrique Dourado chegou ao Palmeiras após cerca de quatro meses sem atuar. Ele sofreu uma fratura na perna em seu primeiro jogo pelo Henan Jianye.

Para a próxima partida, Luiz Adriano pode voltar a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Caso isso ocorra, Henrique Dourado vê uma chance na equipe ficar ainda mais difícil.