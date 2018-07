Mesmo sem marcar pelo Corinthians, Love tem atuação elogiada

O empate sem gols com o Red Bull Brasil, no Itaquerão, deixou ao menos uma boa novidade para o Corinthians. A boa atuação do atacante Vagner Love fez o time evoluir no segundo tempo da partida deste sábado, mas, apesar dele não ter marcado ainda nenhum gol pela equipe, já arrancou elogios do técnico Tite, que destacou a atuação do jogador.

"Ele está melhorando a cada momento e o técnico também vai conhecendo melhor o jogador", disse Tite. Vagner Love ainda não marcou desde que chegou ao Corinthians, no começo do ano, embora tenha ficado bem perto de balançar as redes neste sábado. Ao entrar no segundo tempo, mudou o jogou, criou boas chances de gol e foi um dos melhores em campo.

Segundo o técnico do Corinthians, o segredo para a evolução de Vagner Love contra o Red Bull foi a mudança no posicionamento. Tite pediu para o atacante jogar mais recuado, em posição semelhante à desempenhada no Flamengo, em 2010, quando tinha como companheiro de setor Adriano. "Quando ele veio para trás, aumentou a área de atuação dele e foi possível fazer a movimentação junto com o Guerrero", explicou.

Quando teve o nome anunciado para entrar em campo, Vagner Love foi festejado pela torcida. Apesar disso, deve continuar como reserva para as próximas partidas. Na sequência, na terça-feira, o Corinthians enfrenta o Danubio, do Uruguai, em Montevidéu, pela Libertadores. Por causa desse compromisso, o elenco terá de treinar no domingo pela manhã e viajar na segunda-feira.