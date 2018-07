Mesmo sem Messi no ataque, Barcelona goleia e avança na Copa do Rei

BARCELONA - Acostumado a bater recordes, Lionel Messi viveu um momento raro da sua carreira nesta quinta-feira: ficou um jogo inteiro sentado no banco de reservas. Mas a ausência do melhor jogador do mundo não impediu o Barcelona de golear o Cordoba por 5 a 0, no Camp Nou, e avançar às quartas de final da Copa do Rei com um agregado de 7 a 0. Na próxima fase o adversário é o Málaga.

A ausência do craque argentino fez bem a David Villa e Alexis Sánchez, atacantes que perderam espaço no elenco catalão, foram titulares nesta quinta, e marcaram dois gols cada um. A má notícia foi que Villa sentiu lesão muscular e teve que deixar o campo nos minutos finais. O Barcelona, que já havia feito três substituições, ficou com 10 jogadores em campo.

Thiago Alcântara abriu o placar no Camp Nou aos 17 minutos do primeiro tempo, batendo de chapa, sem chances para Mikel Saizar. Quatro minutos depois, Villa fez linda jogada pela esquerda, perto da linha de fundo, deixou um marcador sem reação e bateu surpreendendo o goleiro. Logo em seguida o espanhol fez também o terceiro, num chute seco, cruzado, rasteiro, no canto.

Na segunda etapa brilhou Sánchez. O chileno fez o quarto gol do Barcelona, de cabeça, e comemorou como que se livrando de uma má fase que o persegue. Afinal, ele não balançava as redes desde o dia 2 de outubro.

Pouco depois, Sánchez recebeu na área, driblou um marcador, deixou o goleiro para trás e, na hora de chutar, caiu sozinho. A maré, porém, era de sorte, não de azar. Afinal, foi ele que fez o quinto, logo em seguida. O goleiro deu rebote e a bola voltou no joelho de Sánchez que, sem querer, fechou a contagem.

Também nesta quinta-feira o Betis recebeu o Las Palmas e venceu por 1 a 0, gol do artilheiro Rubén Castro. O jogador fez seu 13.º gol na temporada aos 40 minutos do segundo tempo, saído do banco de reservas. Como na ida havia sido 1 a 1, o Betis se classificou para pegar o Atlético de Madrid.