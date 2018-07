Mesmo sem os onze titulares, Barcelona volta a vencer o Elche

Mesmo reservando todos os seus 11 titulares, o Barcelona não teve nenhum problema para voltar a golear o Elche, desta vez por 4 a 0, na casa do adversário, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei. O técnico Luis Enrique resolveu poupar todas as suas principais peças porque na ida já havia sido 5 a 0.

A escolha pelos reservas permitiu até uma estreia: do espanhol Gerard Gumbau, meio-campista. No ataque, Adama Traoré Diarra também foi escalado como titular do Barça pela primeira vez na carreira, aos 18 anos.

Titular durante boa parte da temporada até aqui, o francês Mathieu abriu o placar com um gol de falta, no ângulo. Sergi Roberto fez o segundo, com uma pancada de esquerda, da intermediária, indefensável.

Ainda no primeiro tempo, Pedro marcou de pênalti e fez 3 a 0. Até Douglas entrou em campo pelo Barça e deu a assistência para gol de outro brasileiro: Adriano, de cabeça, já nos acréscimos. Nas quartas de final, o Barcelona vai enfrentar o Atlético de Madrid, que eliminou o Real no clássico madrilenho.