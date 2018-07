Mesmo sem receber, elenco do Caxias encerra greve e volta aos treinos Após dois dias de greve, o elenco do Caxias voltou ao treinamento na manhã desta quinta-feira já visando a partida do próximo domingo, contra o Guaratinguetá, às 11 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria, porém, ainda não pagou os salários atrasados.