Mesmo sem título da Taça Guanabara, Wallace vê Flamengo melhor que rivais Até então líder do Campeonato Carioca e enfrentando na última rodada um adversário da zona de rebaixamento, o Flamengo era o grande favorito para conquistar a Taça Guanabara. Mas, diante do Nova Iguaçu, o time foi moroso em campo, perdeu muitos gols, não saiu do 0 a 0 e viu o troféu do primeiro turno acabar nas mãos do Botafogo. Nesta quinta-feira, o zagueiro Wallace falou sobre o tropeço na reta final e previu dois jogos difíceis com o Vasco na semifinal.