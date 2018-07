Mesmo sem treinar, Jorge Henrique é relacionado no Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians vai levar para o vestiário do Estádio do Pacaembu uma dúvida na sua escalação para o duelo com o Cruzeiro, domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Jorge Henrique não participou do treinamento da manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, mas mesmo assim foi relacionado pelo técnico Tite para o confronto.

Jorge Henrique reclama de dores no músculo adutor da coxa direita e não treinou após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira, no Rio de Janeiro. Assim, o atacante fará um teste antes da partida contra o Cruzeiro nos vestiários do Pacaembu para definir a sua participação. Caso seja vetado pelo departamento médico, será substituído pelo meia Alex.

O problema de Jorge Henrique é semelhante ao ocorrido antes do confronto com o Atlético Goianiense, disputado em 10 de julho, e vencido por 1 a 0, em Goiânia. Naquela oportunidade, porém, o atacante não foi relacionado por Tite. Agora, as dores são menores, mas a situação do jogador ainda está indefinida.

Sem Jorge Henrique, o Corinthians realizou neste sábado um rachão no CT Joaquim Grava e o técnico Tite aproveitou para fazer um trabalho de posicionamento dos titulares em campo. Os atacantes Willian e Emerson, que reclamaram de dores anteriormente, participaram normalmente da atividade.

O Corinthians tem quatro desfalques certos para o duelo com o Cruzeiro. O goleiro Julio Cesar, que sofreu uma luxação em um dos dedos das mãos, o atacante Liedson, que realizou uma artroscopia no joelho esquerdo, o lateral-direito Alessandro, em recuperação de lesão muscular, e o lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso, não vão atuar do domingo.

Com esses desfalques e a dúvida sobre Jorge Henrique, o Corinthians deve encarar o Cruzeiro com a seguinte formação: Renan; Weldinho, Chicão, Leandro Castán e Ramon; Ralf, Paulinho e Danilo; Willian, Emerson e Jorge Henrique (Alex).