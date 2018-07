Mesmo sem trio de ataque, Barcelona faz 7 e avança às oitavas da Copa do Rei

O Barcelona entrou em campo nesta quarta-feira sem seus três principais destaques, poupados. Mas a ausência de Messi, Luis Suárez e Neymar não impediu que o time catalão passeasse diante do Hércules, em casa, e confirmasse a vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. Em casa, os comandados de Luis Enrique golearam por 7 a 0.

O resultado convincente também serviu para apagar a má impressão deixada na partida de ida, fora de casa, na qual os reservas do Barcelona não passaram de um empate por 1 a 1 com o Hércules. Nesta quarta, até Paco Alcácer balançou as redes pela primeira vez em partidas oficiais pelo clube, após quase 11 horas sem marcar.

Depois de certa dificuldade nos primeiros minutos, o Barcelona abriu o placar com Digne aos 37 minutos. Nos acréscimos, Rakitic fez o segundo, de pênalti. O terceiro gol catalão saiu no início da etapa final, quando o brasileiro Rafinha Alcântara balançou as redes.

O terceiro gol desestabilizou completamente a defesa adversária, e o Barcelona aproveitou para atropelar. Arda Turan, pouco depois, transformou a vitória em goleada. Aos 27 minutos, foi a vez de Alcácer encerrar o jejum após cruzamento de Rafinha.

Apesar da goleada definida, Turan queria mais e balançaria as redes mais duas vezes antes do apito final. Aos 41, aproveitou rebote do goleiro Buigues após cabeçada de Alcácer. Aos 44, marcou em finalização colocada.

Agora, o calendário espanhol será interrompido para as festas de fim de ano. Por isso, o Barcelona só retorna a campo no dia 8 de janeiro, quando encara o Villarreal em jogo fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

OUTROS RESULTADOS

Quem também garantiu vaga na próxima fase foi o Valencia, que passou pelo Leganés por 2 a 1 nesta quarta-feira - havia feito 3 a 1 na ida. O Deportivo La Coruña se recuperou da derrota por 1 a 0 na ida para o Betis e avançou ao fazer 3 a 1, mesma situação do Osasuna, que havia caído pelo placar mínimo diante do Granada mas se classificou com o triunfo por 2 a 0.