Mesmo sem trio de ataque, PSG passa fácil pelo Dijon e avança na Copa da França

O Paris Saint-Germain recebeu o Dijon nesta terça-feira e não teve qualquer dificuldade para vencer, pelas quartas de final da Copa da França. Mesmo com um time misto e sem seu trio estelar de ataque, os donos da casa fizeram 3 a 0, garantindo vaga nas semifinais.

Visando as outras competições da temporada, em especial a Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tüchel poupou diversos nomes nesta terça, como Marquinhos, Daniel Alves e Mbappé. Ele ainda não pôde contar com Neymar e Cavani, que seguem se recuperando de lesões.

Mesmo assim, o PSG passeou em campo, comandado justamente pelos substitutos do trio no setor ofensivo. Na etapa inicial, foram Di María e Draxler que lideraram a equipe. Aos sete minutos, o alemão deu enfiada perfeita para o argentino, que finalizou com lindo toque por cobertura, sem chances para Runarsson.

Vinte minutos mais tarde, em lance semelhante, Draxler voltou a deixar Di María de frente para o goleiro. O argentino tentou o passe para Choupo-Moting, mas ficou com a sobra após corte da zaga e marcou com o gol vazio. A única chance do Dijon aconteceu nos pés de Julio Tavares, que acertou a trave mesmo sem ângulo. O mesmo Di María quase ampliou pouco depois. A defesa tirou em cima da linha.

Na etapa final, o PSG diminuiu um pouco o ritmo, principalmente após as saídas de Draxler e Di María. Choupo-Moting seguiu em campo e não conseguiu acabar com a seca de gols com a camisa da equipe - marcou apenas um em 22 partidas até o momento -, mas fez ótima jogada antes de tocar para Meunier selar o resultado, aos 31 minutos.

Com o resultado, o PSG é o primeiro classificado às semifinais. As outras vagas em disputa serão definidas nos duelos: Rennes x Orleans, Lyon x Caen e Vitre x Nantes.

O time parisiense agora volta as atenções para o Campeonato Francês, pelo qual encara o Caen no sábado, fora de casa. Na terça seguinte, define a vaga às quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester United em casa, após vencer por 2 a 0 na Inglaterra.