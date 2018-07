Mesmo suspenso, Mourinho assume responsabilidade por eventual tropeço do Chelsea Mesmo suspenso, José Mourinho afirmou nesta sexta-feira que vai assumir toda a responsabilidade pelo desempenho do Chelsea na partida deste sábado, contra o Stoke City, em rodada do Campeonato Inglês. O treinador não poderá ficar no banco de reservas por conta de punições acumuladas nas últimas semanas.