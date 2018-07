Mesmo 'visitante', Jadson quer apoio de corintiano em Cuiabá

O meia Jadson afirmou que o Corinthians contará com o apoio da torcida contra o Bragantino mesmo jogando como visitante, em Cuiabá, na Arena Pantanal. O jogo, válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, será disputado nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília).

"É muito bom jogar com a torcida te empurrando. Em Cuiabá, esperamos que os corintianos nos ajudem", disse Jadson, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. "Somos favoritos, mas enquanto a bola não rola, só ficamos nisso, no favoritismo. Temos de entrar firme para não dar mole para o Bragantino".

O Corinthians deverá mesmo fazer dois jogos "em casa" pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo a empresa organizadora da partida, a procura por ingressos na capital do Mato Grosso tem sido intensa.

De olho na renda, o Bragantino "vendeu" o mando de jogo. Foram colocados à venda 35 mil ingressos para a partida que acontecerá em um dos 12 palcos da Copa do Mundo. Só na última sexta, primeiro dia de vendas, foram comercializados 12 mil ingressos. A última vez que o Corinthians jogou em Cuiabá foi em outubro de 2008, em um amistoso contra o Mixto-MT.

O jogo da volta será disputado já na próxima quarta no estádio Itaquerão, em São Paulo. Na fase anterior, a terceira da Copa do Brasil, o Bragantino eliminou o São Paulo.