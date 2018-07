C. Ronaldo, Suárez e Messi disputam prêmio de melhor da Uefa

O prêmio de melhor jogador do futebol europeu na temporada 2014/2015 ficará entre o argentino Lionel Messi, o uruguaio Luis Suárez, ambos decisivos para o Barcelona faturar o título da Liga dos Campeões, e o português Cristiano Ronaldo, astro do Real Madrid.

Nesta quarta-feira, a Uefa anunciou que os três jogadores lideraram uma votação realizada entre jornalistas, que tinham uma lista inicial de dez jogadores. O mesmo painel de 54 membros escolherá um vencedor em 27 de agosto, quando também será realizado o sorteio dos grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

O brasileiro Neymar, do Barcelona, figurava na relação de dez nomes e foi o quinto mais votado, com 23 pontos, um a menos do que o goleiro italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, o quarto colocado, e um a mais do que o belga Eden Hazard, do Chelsea, o sexto.

A lista dos dez melhores é completada, em ordem, por quatro jogadores que defenderam a Juventus, finalista da Liga dos Campeões na última temporada. São eles: o italiano Andrea Pirlo, o chileno Arturo Vidal, hoje no Bayern de Munique, o argentino Carlitos Tevez, que voltou para o Boca Juniors, e o francês Paul Pogba.

Os finalistas tem bons argumentos para apresentar aos eleitores. Messi e Cristiano Ronaldo terminaram a temporada empatados como maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões, com 77 gols, também sendo os artilheiros do torneio, com dez gols cada, ao lado de Neymar.

Messi fez 58 gols em todos as competições e se tornou o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, torneio em que Cristiano Ronaldo foi o artilheiro, com 48 gols. Além disso, o português marcou 61 gols na temporada, sendo que anotou cinco pela primeira vez na sua carreira, na goleada por 9 a 1 sobre o Granada.

Já Suárez só iniciou a sua temporada no final de outubro, após cumprir suspensão imposta pela Fifa. Ainda assim, brilhou e fez um gol na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre a Juventus na decisão da Liga dos Campeões. Ele também compôs o trio ofensivo que marcou 122 gols pelo Barcelona na última temporada