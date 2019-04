Messi afirma que Barcelona 'deixou imagem espetacular' em classificação

Destaque da vitória sobre o Manchester United por 3 a 0, nesta terça-feira, no Camp Nou, que colocou o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões, Messi afirmou que o time se classificou na competição "deixando uma imagem espetacular".

"Mostramos o que somos e demos uma imagem espetacular fazendo uma grande partida", afirmou o craque argentino, que marcou duas vezes. O brasileiro Philippe Coutinho fez o terceiro e fechou o placar.

Apesar de satisfeito com o resultado, Messi criticou o desempenho da equipe nos primeiros minutos da partida. Marcus Rashford teve chance de abrir o placar, mas parou no travessão. "Entramos frios e nervosos nos primeiros cinco minutos e foi um pouco estranho até que recuperamos o controle do jogo e veio o primeiro gol."

O argentino relembrou o confronto diante da Roma na temporada passada, quando o Barcelona acabou eliminado da Liga dos Campeões com uma derrota por 3 a 0, mesmo depois de vencer por 4 a 1, na ida, no Camp Nou.

"Não podemos sair para o jogo assim em uma partida de Liga dos Campeões, porque temos a experiência do jogo contra a Roma e poderia ter complicado nossa classificação, porque cinco minutos ruins te deixam fora", afirmou Messi.

Após o susto inicial, o Barcelona abriu o placar aos 16 minutos, em uma jogada individual do argentino. O segundo saiu quatro minutos depois, novamente com Messi, que contou com um erro do goleiro De Gea.

"A jogada do primeiro gol nos deu força e depois, no segundo, tivemos um pouco mais de sorte, mas conseguimos o objetivo de avançar às quartas e chegar às semifinais, que fazia tempo que não conseguíamos", disse o craque.

Em relação ao adversário da semifinal, Messi desconversou. O Barcelona vai enfrentar o vencedor de Porto e Liverpool, que se enfrentam nesta quarta-feira, em Portugal. Na ida, na Inglaterra, vitória do time inglês por 2 a 0. "Vai ser complicado porque estão os melhores, os que merecem e será dificílimo."