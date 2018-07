Messi ainda joga como um adolescente, diz técnico do Barcelona

Agora com 25 anos e eleito o melhor jogador do mundo nos últimos três anos, Messi estabeleceu o recorde de gols em um ano ao chegar à marca de 86 no domingo, superando o recorde anterior, de 85 gols, do alemão Gerd Mueller, alcançado em 1972.

"A grande virtude de Messi é que ele ainda está jogando agora como profissional da mesma maneira que ele fazia quando era jovem", afirmou Vilanova, que treinou Messi quando ele estava na academia do Barça, em uma entrevista coletiva na véspera da partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei contra o Córdoba, da segunda divisão.

"Sua carreira, o que ele tem alcançado, ninguém poderia ter previsto isso", acrescentou Vilanova. "Eu amava e apreciava vê-lo jogar naquela época e agora com essa idade também. Espero que continue por muito mais tempo."

Messi pode adicionar mais gols ao seu recorde de 2012 no jogo contra o Córdoba e também em mais dois confrontos que o Barcelona fará neste ano no Campeonato Espanhol, em casa, diante do Atlético de Madrid e, fora, contra o Real Valladolid.

É provável que ele quebre mais recordes de gols. Com 192 gols, o argentino já é o maior artilheiro da história do Barça no Espanhol e nono no geral, atrás do ex-atacante do Athletic Bilbao Telmo Zarra, que fez 251 gols no torneio nacional.

Artilheiro da Liga dos Campeões nas últimas quatro temporadas, Messi tem 56 gols na competição europeia de clubes e está em segundo lugar junto com o ex-atacante do Manchester United Ruud van Nistelrooy e 15 atrás de Raúl, ex-Real Madrid.

Ele também segue na disputa pelo recorde de gols na seleção argentina, que pertence a Gabriel Batistuta, com 56. Messi já marcou 31 vezes por seu país.

(Reportagem de Iain Rogers)