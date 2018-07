Messi ajuda Barcelona a se classificar com vitória sobre Spartak

MOSCOU - Lionel Messi marcou dois gols no primeiro tempo em vitória do Barcelona sobre o Spartak Moscow por 3 a 0 nesta terça-feira, ajudando a equipe a conquistar uma vaga na próxima rodada da Champions League.

O zagueiro do Barcelona Daniel Alves abriu o placar, marcando no 16o minuto contra o Moscow, e Messi fez dois outros gols no espaço de 12 minutos antes do intervalo. Foram seus 79o e 80o gols neste ano.

Os espanhóis, que agora têm 12 pontos após cinco partidas, controlaram o ritmo com seu jogo de passes e frequentemente aproveitaram furos na porosa defesa do Spartak.

Os russos tiveram pouca chance de avançar no Grupo G antes da partida desta terça-feira, mas a derrota derrubou-os para o terceiro lugar e uma vaga na copa da UEFA é a sua única esperança. O Benfica enfrentará em sua cidade-natal o Celtic em outra partida de seu grupo.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)