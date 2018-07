Messi ajuda o Barça a vencer; Ronaldo marca duas vezes pelo Real

Uma greve inesperada feito pelos controladores aéreos espanhóis fez o time treinado por Pep Guardiola chegar ao estádio Reyno de Navarra em cima da hora marcada para a partida, o que gerou um atraso de 50 minutos para o início do jogo.

Apesar do tempo limitado de preparação, Lionel Messi marcou duas vezes e Pedro faz um gol para garantir ao time campeão da temporada passada sete vitórias em sete partidas fora de casa.

Já o Real Madrid se recuperou da goleada de 5 x 0 no clássico contra o Barça no Camp Nou ao vencer o Valencia, mas só conseguiu o resultado após a expulsão aos 20 minutos do segundo tempo do meio-campista valenciano David Albelda.

Cristiano Ronaldo tranqüilizou o time de Madri com um gol aos 28 minutos do segundo tempo e, três minutos antes do apito final, marcou mais um para chegar ao seu 16o gol no Campeonato Espanhol nesta temporada.

O técnico do Real, José Mourinho, deixou Karim Benzema no banco e preferiu reforçar o seu meio-campo com a presença de Lassana Diarra e sofreu para abrir a defesa do Valencia. "O mais importante foi vencer um jogo difícil," disse Mourinho em entrevista.

Com o resultado, o Barça tem 37 pontos em 14 partidas, o Real tem 35 e o Valencia segue em quinto com 24 pontos.

O Atlético de Madri segue em má fase com a derrota por 2 x 0 para o recém-promovido Levante, o que significa três derrotas em uma semana para o time que conquistou a Liga Europa na temporada passada.