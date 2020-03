Messi alerta sobre coronavírus: 'Momento de ser responsável e ficar em casa'

A exemplo do que fez Cristiano Ronaldo na sexta-feira, Lionel Messi publicou em suas redes sociais, neste sábado, uma mensagem em que aborda a pandemia do novo coronavírus. Na publicação, o craque argentino enviou o seu apoio para os que foram infectados pela doença e também para os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente para combatê-la e alertou para a necessidade de ser responsável para conter o avanço da doença.

"São dias complicados para todos. Vivemos preocupados pelo que está acontecendo e queremos ajudar a nos colocar no lugar daqueles que estão passando o pior, seja porque isso os afetou diretamente ou a seus familiares e amigos, ou porque estão trabalhando na linha de frente para combater o vírus em hospitais e centros de saúde. Quero enviar muita força para todos eles", escreveu o astro do Barcelona, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo.

Assim como todo o elenco do Barcelona, Messi está parado, sem treinar, já que as duas próximas rodadas do Campeonato Espanhol foram adiadas e a Uefa suspendeu os jogos da Liga dos Campeões da Europa - as outras principais ligas do continente também estão paralisadas por causa do Covid-19.

"A saúde deve vir em primeiro lugar. É um momento de exceção e temos que seguir as instruções tanto das organizações de saúde, como das autoridades públicas. Somente assim podemos combatê-lo efetivamente. É o momento de ser responsável e ficar em casa, também é perfeito aproveitar esse tempo com a sua família que você nem sempre pode ter", publicou Messi, reforçando a necessidade do isolamento social, uma das recomendações das autoridades para evitar a propagação do vírus.