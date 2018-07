Messi avisa para torcedor que vem ao Brasil para ganhar Copa

SÃO PAULO - Avesso à declarações polêmicas o atacante do Barcelona e da seleção argentina, Lionel Messi, parece disposto a terminar o ano como campeão do mundo. De férias em sua terra natal, o craque aproveitou para visitar um restaurante de sua família e ao distribuir autógrafos assinou sobre uma imagem da taça da Copa do Mundo: "Prometo traze-la".

Segundo o jornal "La Capital" de Rosário, Messi estava com sua mulher Antonella Roccuzzo e com seu filho. O atacante se apresenta ao técnico Alejandro Sabella na próxima segunda-feira, para iniciar a preparação da seleção para a Copa do Mundo. A Argentina estreia no dia 15 de junho no Maracanã contra a Bósnia.

Está vai ser a terceira Copa disputada por Messi. Na primeira em 2006, ficou a maior parte do tempo no banco de reservas e era conhecido apenas como uma promessa. Já em 2010, consolidado como um dos melhores do mundo, fracassou, saiu do Mundial sem marcar nenhum gol e de quebra, viu seu time ser eliminado após um 4 a 0 para a Alemanha.