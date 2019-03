Messi brilha, Barcelona goleia Lyon e vai às quartas na Liga dos Campeões

Com grande atuação de Lionel Messi e Luis Suárez, o Barcelona goleou o Lyon por 5 a 1, nesta quarta-feira, no Camp Nou, e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo os times empataram sem gols na França.

O Barcelona imprimiu um ritmo intenso desde o início da partida. Com forte marcação, grande movimentação de Arthur e Philippe Coutinho, e Messi e Suárez inspirados, o time catalão dominou rapidamente a disputa.

O goleiro português Anthony Lopes tentou repetir a grande atuação do primeiro jogo quando garantiu o empate, com pelo menos cinco grandes defesas em finalizações de Messi. Desta vez, o duelo voltou a se repetir com mais duas grandes intervenções.

Mas, aos 18 minutos, Suárez sofreu pênalti e Messi esbanjou frieza e categoria para bater com cavadinha para abrir o placar. Aos 31, foi a vez de Philippe Coutinho deixar a sua marca, após ótima assistência de Suárez.

A situação do time francês ficou ainda pior quando Anthony Lopes deixou o campo, após choque com o jogador brasileiro. O goleiro chegou a ser atendido por quatro minutos no gramado. Gorgelin entrou na meta francesa aos 34 minutos e, em cinco minutos, sofreu com a fúria de Suárez e Messi, que quase ampliaram a vantagem no placar.

O segundo tempo parecia que o Barcelona iria definir rapidamente o jogo. Messi, logo aos dois minutos, poderia ter feito o terceiro, mas Marçal salvou em cima da linha. O lance animou o Lyon, que conseguiu o primeiro gol francês aos 13 minutos, com Tousart, após disputa acirrada pela bola na área espanhola.

Entusiasmado pela barulhenta torcida francesa, o Lyon partiu para o ataque e o Barcelona perdeu a força de Arthur e Coutinho, que acabaram substituídos. Mas o time catalão ainda tinha em campo a genialidade de Messi. O argentino recebeu livre na intermediária, invadiu a área, driblou dois zagueiros com um toque e, de direita, fez o terceiro gol, aos 33 minutos.

Desesperado, o Lyon foi ao ataque e mais uma vez se esqueceu de Messi. O canhoto puxou o contra-ataque até a área do Lyon e serviu Piqué: 4 a 1, aos 36 minutos.

Insaciável, Messi repetiu a jogada anterior, mas desta vez deu o gol para Dembélé, que entrara no lugar de Coutinho, para fazer o quinto.

O Barcelona vai saber na sexta-feira o adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões, após sorteio na sede da Uefa.