Messi brilha com 2 gols, Barcelona bate o Bilbao e entra no G-4 do Espanhol

Em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona contou com o brilho do craque Lionel Messi para superar o Athletic Bilbao por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira, fora de casa, no estádio San Mamés. Com o triunfo, o time catalão entrou no grupo dos quatro melhores da competição, que se garantem na próxima Liga dos Campeões.

O Barcelona subiu para o terceiro lugar, com 31 pontos, a cinco do arquirrival e segundo colocado Real Madrid e sete a menos que o líder Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos. O Athletic Bilbao ficou na nona colocação, com 21 pontos.

Messi foi a grande estrela da partida. O argentino marcou dois gols, chegou a nove no torneio e entrou na briga pela artilharia da liga espanhola. Ele divide o posto com Iago Aspas, do Celta de Vigo, Luis Suárez, do Atlético de Madrid, e Gerard Moreno, do Villarreal.

O astro ainda acertou duas bolas na trave e teve um gol anulado por impedimento nesta quarta. Ele marcou seus primeiros gols em 2021 e tenta ser artilheiro da competição pela oitava vez, ampliando seu próprio recorde.

Messi teve atuação decisiva, mas não foi o único destaque do Barcelona, que também contou com boas apresentações de Dembélé, Griezmann e Pedri, este que deu uma assistência para o camisa 10 marcar e anotou o primeiro da equipe catalã, dona do melhor ataque do campeonato, com 33 gols marcados.

Os donos da casa marcaram com Inãki Williams, no começo da partida, e Muniain, já nos acréscimos do segundo tempo, e deram muito trabalho ao Barcelona, que suou muito para conquistar a vitória de virada no San Mames.