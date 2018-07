Messi brilha e Barcelona vence na estreia do Espanhol

O Barcelona contou com um Lionel Messi em sua melhor forma para vencer na estreia do Campeonato Espanhol, neste domingo. Depois de uma temporada marcada por lesões e altos e baixos, o argentino começou bem em 2014/2015 e marcou duas vezes para definir o triunfo do time catalão sobre o Elche, por 3 a 0, no Camp Nou. Neymar, lesionado, ficou de fora.

Apesar do placar elástico, o Barcelona teve certa dificuldade para abrir o placar diante do Elche. O primeiro gol saiu somente aos 42 minutos, depois de a equipe acertar a trave duas vezes, com Iniesta e Munir. Messi recebeu na meia-lua entre quatro marcadores, girou saindo de todos eles e bateu cruzado para marcar.

Logo na sequência, Mascherano foi expulso por acabar com chance clara de gol do adversário ao fazer falta em Garry Rodrigues. Mas a desvantagem numérica não diminuiu o ritmo do Barcelona, que chegou ao segundo gol logo no início da etapa final. Rakitic lançou Munir, a bola desviou e sobrou para o atacante, que tocou com estilo para tirar do goleiro.

Aos 18, Messi voltou a aparecer para marcar o terceiro do Barcelona, seu segundo. Ele tentou tabelar com Daniel Alves, mas a bola tocou na zaga e sobrou para ele. O argentino, então, cortou para o meio, ameaçou bater e quando encontrou espaço rolou no canto direito do goleiro, que só observou.

O Barcelona volta a campo no domingo que vem, quando pega o Villarreal, fora de casa, pela segunda rodada. Por sua vez, o Elche duela com o Granada, em seus domínios, no mesmo dia.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros jogos do dia já encerrados pelo Campeonato Espanhol, destaque para o Eibar, caçula na primeira divisão espanhola, que derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, em casa. Também em casa, o Celta de Vigo estreou bem e passou pelo Getafe por 3 a 1.