Messi brilha e seleção argentina vence a seleção portuguesa em amistoso

GENEBRA - Em duelo que contou com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ele levou a melhor nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Genebra. Ele fez jus ao prêmio de melhor do mundo, conquistado pela segunda vez em janeiro, e comandou a seleção argentina na vitória por 2 a 1 sobre Portugal. Messi fez a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo, de pênalti.

À sombra do rival do Real Madrid, o argentino brilhou sozinho nos primeiros minutos do confronto. Comandou o meio-campo e deu duas assistências para o ataque. Na segunda, Di Maria recebeu pela esquerda e abriu o placar aos 14 minutos.

Atrás no placar, Portugal acionou sua maior aposta para chegar ao empate. Após bons dribles e assistências, o próprio Cristiano Ronaldo arrancou a igualdade cinco minutos depois do gol argentino, ao escorar cruzamento na área para o fundo das redes.

No segundo tempo, as duas equipes caíram de produção. Os portugueses sentiram a falta de Cristiano Ronaldo, substituído na metade da etapa, e viram os argentinos aumentarem a pressão.

O gol da vitória surgiu nos acréscimos. Martinez sofreu falta dentro da área e Messi converteu o gol na cobrança do pênalti.

Veja também:

David Silva marca no fim e Espanha vence a Colômbia

Itália arranca 1 a 1 com a Alemanha em amistoso; Holanda vence

Seleção brasileira mantém escrita e perde para algoz França por 1 a 0

Inglaterra bate Dinamarca de virada por 2 a 1, em amistoso