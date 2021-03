Messi brilha em goleada e se torna o jogador com mais partidas pelo Barcelona

Lionel Messi teve mais um dia especial em sua vitoriosa carreira. Neste domingo, o meia argentino se tornou o atleta com mais partidas disputadas vestindo a camisa do Barcelona, superando o ídolo espanhol Xavi Hernández. No 768.° jogo pelo time catalão, atuação de gala, dois gols, assistência e goleada sobre a Real Sociedad por 6 a 1, no estádio Anoeta, em San Sebastián, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Messi já detinha outros recordes importantes pelo Barcelona que aumentaram no jogo disputado na região do País Basco. Maior artilheiro, ele agora soma 662 gols ao deixar a sua marca duas vezes. Também subiu no quesito assistência. Agora são 270 passes para gols, após servir Dest.

O atacante francês Antoine Griezmann abriu o caminho para a goleada em um duelo que costuma ser complicado para o Barcelona após 37 minutos. Os catalães não ganharam nem um terço das visitas à Real Sociedad e até o primeiro gol o jogo era equilibrado. Mas mostraram inspiração em um domingo onde tudo deu certo.

Dest fez o segundo e terceiro gols, um em assistência de Messi, que ampliou para 4 a 0. O atacante francês Dembélé deixou a sua marca antes de Barrenetxea anotar o de honra. O craque argentino fechou a conta no minuto final.

A apresentação de gala fez Messi ser escolhido o melhor do jogo diante da Real Sociedad. Merecidamente. Apesar de eliminação na Liga dos Campeões da Europa, os comandados do técnico holandês Ronald Koeman vivem grande momento na temporada.

O Barcelona chega a 13 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol, com 12 vitórias e um empate, seguindo forte na caça ao líder Atlético de Madrid. Agora são 62 pontos somados, na segunda colocação, diante de 66 do rival. O Real Madrid está em terceiro com 60.