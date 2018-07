Messi celebra recorde de gols e agradece fãs e companheiros

Lionel Messi se tornou neste sábado o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol. O atacante do Barcelona alcançou o grande feito ao marcar três vezes na vitória por 5 a 1 sobre o Sevilla, no Camp Nou. Exaltado pelos companheiros e pela torcida, o argentino comemorou a conquista lembrando do primeiro gol que marcou pelo Barcelona, em maio de 2005.

"Quando eu marquei aquele gol, eu não podia imaginar que quebraria este recorde", disse, ao citar o gol que marcou após receber passe de Ronaldinho, contra o Albacete. Depois dele, Messi anotaria mais 252 gols no Espanhol, deixando para trás Telmo Zarra, que registrou 251 nas décadas de 40 e 50 jogando pelo Athletic Bilbao.

"Eu só consegui isso porque tive o apoio de muitas pessoas durante todo este tempo. E gostaria de dedicar esta conquista a todos vocês. Obrigado por estarem comigo!", afirmou, sem citar nomes. "Gostaria também de dedicar isso àqueles que não estão mais conosco. Nunca vou esquecer vocês."

O feito de Messi também foi celebrado pelo técnico do Barcelona, Luis Enrique. "Nunca pensei que alguém conseguiria superar Zarra, que jogou em uma época em que haviam mais atacantes do que defensores", disse o treinador.

"Messi está além de comparações. Jogadores como ele não serão mais vistos de novo. Temos sorte em poder contar com ele, em poder apreciá-lo e vamos ver até onde ele vai levar este novo recorde", declarou Luis Enrique.