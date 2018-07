Messi celebra vitória na Liga dos Campeões e exalta variação tática

BARCELONA - O Barcelona largou bem na Liga dos Campeões desta temporada, ao golear o Ajax por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Camp Nou. Lionel Messi foi o principal destaque da partida, ao anotar três gols. O argentino, no entanto, preferiu não comentar sua atuação e falou sobre o futebol mostrado pela equipe.

Para ele, o Barça ganhou variações táticas desde a chegada do técnico Gerardo Martino e as mostrou nesta quarta. "Quanto mais variações tivermos no jogo, melhor. Temos jogadores rapidíssimos e bons passadores para sair em contra-ataque nos momentos em que mais sofremos", comentou.

Messi ainda admitiu que o Barcelona ficou um pouco abaixo do esperado na primeira etapa, mas, segundo ele, mostrou toda sua capacidade no segundo tempo, quando marcou três dos quatro gols da partida. Desta forma, o time espanhol largou na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões, ao lado do Milan, ambos com três pontos.

"É importante começar ganhando, sobretudo em casa. Sabemos o quão difícil é um grupo da Liga dos Campeões. Conforme passarem as partidas vamos nos adaptando ao que sabemos fazer. No segundo tempo fomos melhor do que no primeiro, porque eles também jogam. Mas foi um grande jogo", comentou.

A mesma avaliação foi feita pelo técnico Gerardo Martino. "Se tivéssemos jogado o segundo tempo como o primeiro, teria sido um passo atrás em relação a outras partidas, mas corrigimos. Tivemos uma mudança de comportamento notória", avaliou o comandante catalão.