Messi chega a 300 gols na carreira e Barcelona goleia

O resultado encerra uma sequência "ruim" do Barcelona, que empatou com o Real Madrid em casa e venceu no aperto, com gols nos minutos finais, praticamente todos os seus outros compromissos nos últimos 40 dias. Mas a dificuldade em construir o placar não é problema. O time lidera o Espanhol, com 25 pontos.

Neste sábado, sem Daniel Alves (que voltou de lesão e ficou no banco de Adriano) a vitória começou a ser construída aos 20 minutos. Villa recebeu de Fàbregas e abriu o placar. Aos 2 do segundo tempo, Montoya cruzou e Messi fez o primeiro dele. No finalzinho do jogo, a porteira foi aberta.

Aos 35, Pedro cruzou e Fàbregas marcou o terceiro. De Jordi Alba para Xavi e dali para as redes. Era o quarto. Para fechar, o gol que não podia faltar. Messi recebeu em profundidade e, cara a cara com o goleiro, deu a tradicional vaselina, encobrindo Ruben.

Com mais dois gols neste sábado, Messi chegou a 300 na carreira. Também disparou na artilharia do Espanhol, com 13 gols em nove rodadas. No ano, já são 73 gols. Mais dois e ele empata com o recorde da carreira de Pelé.

OUTROS JOGOS - Arquirrival do Barcelona, o Real Madrid perdeu uma posição neste sábado, um dia antes de entrar em campo para visitar o Mallorca. Isso porque o Bétis venceu o Valência por 1 a 0, em Sevilha, e assumiu a quarta colocação, com 16 pontos. Um jogador com o curioso nome de Salva Sevilla fez o gol, superando Diego Alves, goleiro da seleção brasileira.

Sensação da temporada, o Málaga tropeçou. Fora de casa, o terceiro colocado do Campeonato Espanhol empatou em 0 a 0 com o Espanyol, em Barcelona, e foi a 18 pontos. O Espanyol é o penúltimo, com seis. Empate também em Vigo, entre Celta e Deportivo La Coruña, por 1 a 1.