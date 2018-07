Messi chega à marca de 400 jogos pelo Barcelona e atinge top 10

SÃO PAULO - Messi chegou nesta quarta-feira à marca de 400 jogos pelo Barcelona. Com isso, o craque argentino entrou para a lista dos 10 jogadores com mais partidas pelo clube. Com o camisa 10 em campo durante os 90 minutos, o time catalão bateu o Levante por 4 a 1, de virada, pelas quartas de final da Copa do Rei. Após empate na etapa inicial, Tello fez três gols com assistências de Messi e garantiu a vitória fora de casa.

De acordo com dados do clube, Messi igualou o número de partidas do zagueiro José Ramón Alexanco, que defendeu o Barcelona entre 1980 e 1993. Xavi, com 701 jogos, Puyol (589), Migueli (549), Valdés (523), Iniesta (483), Rexach (447), Amor (421), Zubizarreta (410 ) e Segarra (402) completam o top 10 do clube.

No total, Messi fez 331 gols pelo Barcelona, com média de 0,82 gol pro jogo. Em março de 2012, o argentino se tornou o maior goleador da história do clube ao marcar o gol número 232 com a camisa do time. Contando os amistosos, o jogador soma 358 gols - Paulino Alcántara, com 369, é o primeiro colocado.

A estreia na equipe principal deu-se no dia 16 de outubro de 2004, contra o Espanyol. Na ocasião, o jogador tinha 17 anos, 3 meses e 22 dias e entrou no lugar de Deco aos 37 minutos do segundo tempo. Em maio do ano seguinte, Messi fez seu primeiro gol pelo Barcelona, contra o Albacete na 34ª rodada do Campeonato Espanhol de 2005.

O jogador é o quinto maior goleador da história da Liga Espanhola, com 223 gols. Ele está atrás de Zarra (251), Hugo Sánchez (234), Raúl (228) e Di Stéfano (227). O camisa 10 do Barça ainda tem outra grande marca na carreira: ele nunca foi expulso de campo.

Com mais 104 jogos pela Argentina, Messi soma 503 jogos como profissional. São 37 gols pela equipe principal (em 81 jogos) e 16 gols pelas seleções sub-20 e sub-23 (em 23 jogos).