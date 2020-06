Messi chega ao 700º gol, mas Barcelona só empata com o Atlético de Madrid

Lionel Messi enfim chegou ao gol de número 700 em sua carreira nesta terça-feira. Mas não evitou um novo tropeço do Barcelona no Campeonato Espanhol, em jogo de quatro pênaltis. Mesmo com o feito do argentino, o time catalão empatou por 2 a 2 com o Atlético de Madrid, no Camp Nou, e se complicou na briga pelo título.

Com o tropeço, o Barça poderá ver o Real Madrid abrir até quatro pontos de vantagem na liderança do Espanhol. O arquirrival enfrentará o Getafe, na quinta-feira, no Santiago Bernabéu. O Barcelona soma agora 70, contra 71 do Real. O Atlético, em terceiro lugar na tabela, tem 59 e está fora da briga pelo título.

O empate no Camp Nou ficou marcado pelo mais novo feito de Messi. Após passar três jogos em branco, o argentino não balançava as redes desde a vitória sobre o Leganés, por 2 a 0, no dia 16 deste mês.

O 700º gol veio no segundo tempo, contra o Atlético, e em grande estilo. Ele bateu pênalti com cavadinha, sem dar chance ao goleiro Oblak. Foi o seu 27º gol na temporada. Os gols de Messi se dividem em partidas oficiais pelo Barcelona, onde o argentino acumula agora 630 gols, e pela seleção argentina, onde o craque marcou 70 vezes.

O importante gol de Messi deixou o Barcelona com vantagem de 2 a 1 no placar. Antes disso, o marcador foi inaugurado aos 11 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio na área, Diego Costa desviou contra as próprias redes. Curiosamente, o mesmo atacante havia evitado gol de Messi, em cobrança de falta, em jogada imediatamente anterior ao escanteio.

Mas a vantagem durou apenas quatro minutos. Foi o tempo de o árbitro anotou novo pênalti, desta vez em favor do Atlético. O mesmo Diego Costa, do gol contra, cobrou a penalidade e parou em grande defesa de Ter Stegen. A cobrança, contudo, precisou ser repetida porque o VAR detectou que o goleiro se adiantou. Desta vez, Saúl bateu no canto e converteu.

Antes do intervalo, Messi teve outra boa oportunidade para marcar. Aos 41, ele cobrou falta com perigo. A bola desviou na barreira e exigiu grande defesa de Oblak.

No segundo tempo, nova penalidade. Aos 3 minutos, o zagueiro brasileiro Felipe derrubou Semedo dentro da área. Na cobrança, Messi converteu e chegou ao aguardado gol de número 700.

Com a vantagem de 2 a 1, o Barça parecia mais tranquilo em campo. Os anfitriões dominavam e impunham um duelo franco entre ataque e defesa. Até que o Atlético obteve novo pênalti, aos 15. Saúl cobrou mais uma vez e novamente não decepcionou. Ter Stegen chegou a alcançar a bola, mas não conseguiu evitar o gol madrilenho

Depois do empate, o Barcelona ainda acumulou boas oportunidades. Na melhor delas, aos 25, Messi iniciou boa jogada dentro da área e Vidal encheu o pé quase da marca do pênalti, mandando para fora.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, o Sevilla derrotou o Leganés por 3 a 0, fora de casa. Oliver Torres marcou duas vezes e o time anfitrião chegou aos 57 pontos, na quarta posição da tabela. O Leganés é o 19º e penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento.

Já o Mallorca goleou o Celta de Vigo por 5 a 1, em duelo de times ameaçados pela queda. Mesmo com o triunfo, o Mallorca chegou aos 29 pontos, cinco atrás do Celta, e no 18º posto, ainda dentro da zona da degola. O adversário está uma posição acima.