'Messi chileno' passa por exames médicos e está perto do Palmeiras

Ele nunca nem fez um jogo profissional, mas já é tratado como uma grande promessa do futebol chileno. O meia Francisco Arancibia chegou ao Brasil na tarde de terça-feira, passou por exames médicos e deve, até sexta-feira, ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Inicialmente, o garoto de 18 anos fará parte do time sub-20 alviverde.

A expectativa em cima do meia é tão grande, que geralmente o Palmeiras não anuncia garotos da base, mas abrirá uma exceção para Arancibia. O garoto vai assinar contrato de 18 meses e chega com o valor de compra fixado em US$ 600 mil (cerca de R$ 2 milhões).

Recentemente, o jornal AS, da Espanha, disse que o garoto é o "Messi chileno" por causa de sua habilidade com a bola nos pés. O garoto já despertou o interesse de grandes clubes do Brasil anteriormente. Ele chegou a fazer um período de testes no Internacional e negociou com o Corinthians, mas as conversas foram paralisadas após a troca de diretoria.

Arancibia vem do O'Higgins, onde sequer atuou no time profissional, mas constantemente é convocado pelo técnico Jorge Sampaoli para participar dos treinamentos da seleção chilena.

Veja o vídeo com alguns lances do novo talento chileno e que, em breve, deve atuar pelo Palmeiras