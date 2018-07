Messi comanda vitória da Argentina sobre Uruguai

Para euforia dos argentinos que lotaram o estádio em Mendoza, cidade que fica a cerca de mil quilômetros de Buenos Aires, Messi fez dois gols e ainda teve participação decisiva no outro, marcado por Agüero. E deu uma prova contundente de que as críticas que sofria sobre as suas atuações pela seleção, que seriam muito abaixo do que ele mostra no Barcelona, ficaram no passado.

A Argentina entrou em campo pressionada nesta sexta-feira, depois que Colômbia e Equador venceram seus jogos mais cedo e chegaram aos 16 pontos, derrubando os argentinos para o terceiro lugar nas Eliminatórias. Mas a vitória no clássico sul-americano recolocou a seleção de Messi na liderança. Enquanto isso, o Uruguai segue com os mesmos 12 pontos, ainda na quarta posição.

No primeiro tempo em Mendoza, Messi esteve duas vezes muito perto do gol, mas a bola passou por cima aos 27 minutos e parou na boa defesa de Muslera aos 31. Do outro lado, o Uruguai ameaçava em alguns contra-ataques com Luis Suarez, Cavani e Diego Forlán. Enquanto isso, o árbitro brasileiro Leandro Pedro Vuaden teve trabalho para conter os ânimos no sempre nervoso clássico sul-americano.

Apesar de já ter comandado as ações argentinas no primeiro tempo, o show de Messi aconteceu mesmo na segunda etapa. Aos 20 minutos, ele tabelou com Dí Maria e apareceu na área, se antecipando a Muslera com um carrinho em velocidade, para abrir o placar. Aos 29, Messi deu lindo passe para Dí Maria, que invadiu a área e só rolou para Agüero, sozinho, ampliar a vantagem dos donos da casa.

Mas o lance mais genial de Messi ainda estava para acontecer. Aos 34 minutos, ele aproveitou a cobrança de falta na entrada da área e, quando a barreira uruguaia pulou, bateu rasteiro, por baixo, mandando a bola no canto de Muslera, sem chance de defesa. Assim, a Argentina definiu a vitória por 3 a 0 e se manteve na liderança isolada das Eliminatórias para a Copa de 2014.