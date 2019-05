Messi comemora vitória e atuação brilhante, mas diz que não tem 'nada definido'

A noite inesquecível no Camp Nou, que contou com dois gols dos três do Barcelona na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões, foi muito celebrada por Lionel Messi nesta quarta-feira.

O argentino, que chegou à incrível marca de 600 gols pelo time catalão ao balançar duas vezes a rede do Liverpool, time contra o qual ainda não havia marcado, se mostrou feliz pelo resultado "muito bom", mas foi cauteloso e disse que o confronto não está decidido.

"É um resultado muito bom. Sabemos que não está definido porque vamos jogar em um estádio com história, em que o time da casa aperta muito o adversário, mas estamos muito contentes com o resultado", disse à emissora espanhola Movistar o camisa 10, que celebrou, sobretudo, o lindo gol de falta que selou o triunfo. "Tivemos chances claríssimas, principalmente a última. Mas o terceiro gol ajudou bastante", reconheceu.

Depois de Luis Suárez abrir o placar, Messi anotou o segundo aos 30 minutos do segundo tempo em rebote da finalização do uruguaio e fechou o placar com uma pintura no ângulo direito do goleiro Alisson.

Autor de 600 gols em 683 jogos com a camisa do Barcelona, Messi tem uma média de 0,88 gol por jogo e tem equipes inglesas como alguns dos seus principais alvos. Ele marcou 25 gols em 33 jogos diante de times da Inglaterra na Liga dos Campeões. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e agora o Liverpool são as vítimas do meia.

O craque argentino também pediu apoio a Philippe Coutinho, que saiu de campo vaiado pela torcida ao ser substituído pelo português Nelson Semedo, no começo da segunda etapa. O meia brasileiro virou alvo dos fãs da equipe catalã depois que comemorou um gol contra o Manchester United pedindo silêncio.

"Temos que estar juntos. É feio tratar um companheiro assim", disse Messi. "Não sei se (Coutinho) está bem ou mal, mas é o momento de estarmos todos juntos", completou o argentino.

Com o resultado elástico, o Barcelona pode até perder por dois gols de diferença o jogo de volta na Inglaterra, marcado para a próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília) que avança à final da Liga dos Campeões.