Messi completa 100 jogos pela seleção argentina

A Argentina fecha neste sábado sua participação na primeira fase da Copa América enfrentando a Jamaica às 18h30 e de olho na primeira colocação do grupo. E terá Messi em campo pela centésima vez. O craque estreou num amistoso contra a Hungria em 2005, e de lá para cá disputou 99 partidas e anotou 46 g0ls. A média de 0,46 por jogo é bem inferior à que tem no Barcelona – 0,90, com 286 gols em 315 partidas.

Na seleção Messi está a dez tentos de Batistuta, recordista de gols pela equipe. E ainda à procura de um título. Em Copas do Mundo, chegou às quartas de final em 2006 e 2010 e foi vice-campeão em 2010. Na Copa das Confederações, foi vice em 2006 (derrota para o Brasil na final). E na Copa América tem um vice em 2007 (outra derrota para o Brasil na decisão) e uma eliminação nas quartas de final em 2011.

Nesta Copa América, embora ainda não tenha jogado no nível que vinha exibindo no Barcelona, ele foi eleito o melhor em campo nas duas partidas (empate com o Paraguai e vitória sobre Uruguai). Para ficar em primeiro lugar a Argentina precisa vencer e torcer para o Paraguai não bater o Uruguai. Caso os dois acabem com sete pontos, o saldo de gols definirá as posições.

O atacante Agüero, autor de dois gols no torneio, não treinou depois da vitória sobre o Uruguai por causa de dores no ombro esquerdo e deve ser substituído por Tevez. Quatro titulares estão pendurados com um cartão amarelo, e se forem advertidos hoje não poderão jogar nas quartas de final. São eles: o goleiro Romero, o zagueiro Otamendi, o lateral-esquerdo Rojo e o volante Mascherano.

QUEIXAS

A outra partida da chave será disputada às 16 horas em La Serena entre Uruguai e Paraguai, os finalistas da edição passada (os uruguaios ficaram com o título). A temperatura do jogo baixou muito depois que o Equador derrotou o México por 2 a 1 ontem à noite. Antes de saber desse resultado, o técnico uruguaio Oscar Tabárez dizia que o confronto com o Paraguai seria encarado como uma final – só a vitória classificaria o Uruguai caso o México vencesse. Com o triunfo equatoriano, o Paraguai já está classificado no mínimo como um dos dois melhores terceiros colocados e o Uruguai só precisa de um empate.

O comandante uruguaio aproveitou a entrevista coletiva para expressar seu descontentamento com a organização da competição. “Queríamos ter vindo de Antofagasta para La Serena logo depois da partida com a Argentina, mas os organizadores não nos deram permissão para fazer isso. Mas outras equipes puderam mudar de cidade imediatamente, não entendo isso. Embora tenha orgulho de ser sul-americano, digo que em termos de organização estamos muito atrás da Europa.”

Tabárez também criticou o fato de as partidas da última rodada não começarem no mesmo horário, o que dá vantagem para quem vai jogar mais tarde. “Para nós não vai fazer diferença jogar primeiro, porque dependemos do nosso resultado. Mas o justo seria que as duas partidas fossem disputadas simultaneamente, como ocorre na última rodada da fase de grupos nos Mundiais.”

O Uruguai não poderá contar com o zagueiro Godín, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo na derrota diante da Argentina. Seu substituto será Coates.

O Paraguai, embora já esteja classificado, promete lutar pela vitória. “Queremos os três pontos para ter chance de acabar em primeiro lugar e calar as pessoas que não acreditavam na nossa equipe”, disse Derlis Gonzalez.

Fiel à estratégia de fazer um rodízio entre os atacantes, o técnico Ramón Díaz colocará Haedo Valdez e Lucas Barrios (novo reforço do Palmeiras) como titulares. Eles foram os autores dos gols no empate com a Argentina por 2 a 2 na estreia.