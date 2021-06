Messi confessa receio de contrair covid-19 durante a Copa América no Brasil

Lionel Messi, craque da Argentina, confessou que teme contrair covid-19, em meio a uma série de infecções em times rivais. A Argentina entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Chile, no Engenhão, em sua estreia na Copa América.

Jogadores ou dirigentes de Bolívia, Colômbia e Venezuela foram diagnosticados com o vírus mesmo antes de o torneio sul-americano começar no domingo, com vitória do Brasil diante da Venezuela.

Leia Também Como foi assistir ao jogo do Brasil na Copa América sem torcida no Mané Garrincha

Messi disse que o medo de contrair o vírus é generalizado no elenco. "Isto nos preocupa, porque é um risco para todos pegar a covid", afirmou o craque argentino.

"Tentamos ser cuidadosos, mas não é fácil. Estas coisas acontecem. Tentaremos fazer tudo que pudermos para que ninguém a pegue, mas às vezes não depende somente de nós mesmos", acrescentou Messi.

Não se acredita que Messi tenha sido vacinado, embora a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) tenha dito em abril que recebeu vacinas e que pretendia aplicá-las a todos os jogadores antes do início da Copa América.

A Argentina deveria ter sido uma das sedes da Copa América deste ano, mas desistiu na última hora devido a uma disparada de casos de covid-19. O torneio foi transferido ao Brasil, apesar de o número de mortos do País ser o segundo maior do maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.