Messi confia no apoio da torcida: 'O que passou, passou'

"Sabemos que agora começa outra Copa, e agora, mais do que nunca, temos que estar juntos. Não temos que pedir nada à torcida, ela vai estar conosco desde o princípio. O que passou, passou, e agora temos que olhar para frente", assegurou o atacante do Barcelona.

Messi garantiu que as críticas recebidas pelas más atuações contra Bolívia e Colômbia não alteram em nada o seu prazer em jogar pela seleção argentina. Continuará sempre defendendo-a. "Venho porque quero, porque gosto", garantiu.

"Mesmo que me critiquem, sempre virei à seleção. As críticas que a população faz incomodam a mim e a todos, mas somos conscientes que não fizemos as coisas bens. Tentamos fazer as coisas certo, mas às vezes as circunstâncias não ajudam", defendeu-se o jogador, que afirmou ainda que não dá bola para críticas vindas da imprensa, apenas da torcida.

Messi tentará repetir a ótima atuação contra a Costa Rica também no jogo do próximo sábado, em Santa Fé, contra o Uruguai. Para o atacante, o clássico é como uma final, mas será decidido apenas dentro de campo. Em nada influirá todo o histórico de rivalidade entre os dois países. "Quando entramos em campo, todo o resto fica de fora. É uma final e o Uruguai é uma grande equipe", analisou.

O melhor jogador do mundo ainda elogiou o grande jogador uruguaio, Diego Forlán, melhor atleta da última Copa do Mundo. "É um grande jogador. A maioria dos que estão aqui já o enfrentou muitas vezes e sabemos que ele é um atacante perigoso e de muita qualidade", disse Messi, lembrando ainda que a Argentina precisa tomar cuidado com o atacante Luis Suárez.