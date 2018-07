Messi contabiliza 15 pênaltis perdidos na carreira. Veja lista

Messi perdeu nesta terça-feira contra o Manchester City o 15º pênalti de sua carreira (acertou 53, o que lhe dá um aproveitamento de 78%), 13 deles com a camisa do Barcelona – os outros foram em jogos da seleção argentina. A vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões está muito bem encaminhada com a vitória por 2 a 1 conseguida no campo do time inglês, mas estaria ainda mais próxima se o craque tivesse sido certeiro.

Na temporada 2014/2015 ele já errou quatro cobranças (ver lista abaixo), e uma delas foi contra o Brasil. No amistoso disputado dia 11 de outubro na China, seu chute foi defendido por Jefferson. A seleção brasileira venceu por 2 a 0, com dois gols de Diego Tardelli.

O pênalti mais importante perdido por Messi foi na semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea no dia 25 de abril de 2012. O Barça havia perdido em Londres por 1 a 0, e precisava ganhar em casa por dois gols de diferença para ir à final. Abriu logo 2 a 0, mas no finalzinho do primeiro tempo levou um gol de Ramires que o obrigava a fazer mais um para voltar a colocar a mão na vaga. E a chance veio no início da segunda etapa, quando Messi teve um pênalti para bater. Mas ele mandou no travessão. E nos minutos finais Fernando Torres fez o segundo do Chelsea e garantiu a classificação.

Os goleiros pegaram dez dos 15 pênaltis perdidos pelo argentino. Três foram na trave e dois para fora (contra o Betis em 2011 e diante do Levante em setembro do ano passado).

Veja a seguir a lista dos pênaltis perdidos por Messi:

1 - 31/1/08 - Barcelona 1 x 0 Villarreal

2 - 12/11/08 - Barcelona 1 x 0 Benidorm

3 - 11/4/09 - Barcelona 2 x 0 Recreativo Huelva

4 - 14/9/10 - Barcelona 5 x 1 Panathinaikos

5 - 19/1/11 - Barcelona 1 x 3 Betis

6 - 22/10/11 - Barcelona 0 x 0 Sevilla

7 - 1/2/12 - Barcelona 5 x 1 Valencia

8 - 25/4/12 - Barcelona 2 x 2 Chelsea

9 - 15/8/12 - Argentina 3 x 1 Alemanha

10 - 28/8/14 - Barcelona 0 x 0 Atlético de Madrid

11 - 5/4/14 - Barcelona 3 x 1 Betis

12 - 27/9/14 - Barcelona 5 x 0 Levante

13 - 11/10/14 - Argentina 0 x 2 Brasil

14 - 21/1/15 - Barcelona 1 x 0 Atlético de Madrid

15 - 24/2/15 - Barcelona 2 x 1 Manchester City