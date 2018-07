Messi continua 'recomeço' e aparece com nova tatuagem

Depois de adotar uma barba grande e o cabelo platinado, Lionel Messi agora inovou na tatuagem. O argentino apareceu no treino da seleção argentina desta terça-feira com a perna esquerda completamente pintada de preto, que parece ser uma tentativa de esconder imagens anteriores. Só resta no local o número 10 o um desenho em homenagem ao filho Thiago.

Sempre discreto quando não está atuando, Messi começou a chamar a atenção fora de campo nas premiações da Bola de Ouro da Fifa com ternos, no mínimo, espalhafatosos.

Já o gosto por tatuagens começou a se manifestar em 2011, quando homenageou a mãe. Em 2012, para comemorar o nascimento do primeiro filho, outra tatuagem foi feita. Daí para frente Messi adicionou outros símbolos em sua perna e 'fechou' o braço direito.

NOVO VISUAL

Messi explicou essa mudança de postura como uma espécie de 'renascimento'. Em entrevista ao comediante argentino Minguito, no programa Polemica en el bar, ele desabafou o cabelo e a barba.

"Em um dia particularmente difícil, eu resolvi pintar meu cabelo. Decidi que precisava começar de novo, do zero. Disse para mim mesmo que eu precisava fazer uma ruptura e começar outra vez".

Vale lembrar que o craque do Barcelona chegou a anunciar uma breve aposentadoria da seleção argentina depois dos dois vices na Copa América, em 2014 e 2015, para o Chile.