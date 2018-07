Messi, Cristiano Ronaldo e Ribéry buscam Bola de Ouro da Fifa

A Fifa anunciou oficialmente nesta segunda-feira que Lionel Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Frank Ribéry, do Bayern de Munique, são os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2013. Desta forma, os três jogadores irão concorrer à Bola de Ouro que será entregue no próximo dia 13 de janeiro, em premiação promovida pela entidade, em Zurique.

Os três astros acabaram sendo eleitos os finalistas de uma disputa que contava com outros 20 nomes divulgados anteriormente pela Fifa como candidatos ao prêmio, sendo que Cristiano Ronaldo aparece como principal favorito a encerrar o reinado de Messi, eleito o melhor do mundo por quatro anos consecutivos. Já Ribéry pela primeira vez ficou entre os três finalistas da premiação da entidade.

Sem nenhum jogador brasileiro entre os finalistas, o País marcará presença na premição com a modelo Fernanda Lima. A apresentadora do sorteio dos grupos da primeira fase da Copa do Mundo revelou sua participação, ao lado do holandês Ruud Gullit, em vídeo feito pela France Football.

Neymar e Thiago Silva eram os brasileiros que estavam entre os finalistas revelados anteriormente pela Fifa, mas que agora estão oficialmente fora da briga pela Bola de Ouro. O mesmo ocorre com o sueco Zlatan Ibrahimovic, o galês Gareth Bale e os espanhóis Xavi e Iniesta, entre outras estrelas.

Mais uma vez finalista, Cristiano Ronaldo levou a Bola de Ouro da Fifa em 2008, antes de Messi passar a dominar a premiação. Ribéry, por sua vez, viveu grande ano com a camisa do Bayern de Munique e foi eleito pela Uefa o melhor jogador europeu da temporada 2012/2013.

MARTA FINALISTA

A Fifa divulgou também nesta segunda-feira as três mulheres que concorrerão ao prêmio de melhor jogadora do mundo em 2013. E uma delas é a brasileira Marta, que desta vez terá a alemã Nadine Angerer e a norte-americana Abby Wambach como adversárias na luta pela Bola de Ouro.

Marta foi vencedora desta premiação de forma consecutiva nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, enquanto Wambach, eleita a melhor jogadora do planeta em 2012, tentará faturar a honraria pela segunda vez.

MELHORES TÉCNICOS

Além dos jogadores e jogadoras candidatos à Bola de Ouro, a Fifa revelou nesta segunda os três técnicos e três técnicas que concorrerão ao prêmio de melhor do mundo em suas respectivas funções na categoria futebol masculino e feminino. São eles: o escocês Alex Ferguson (ex-treinador do Manchester United), o alemão Jupp Heynckes (ex-Bayern de Munique) e o também alemão Jürgen Klopp, do Borussia Dortmund. Já entre as mulheres as finalistas são as alemãs Ralf Kellermann (Wolfsburg) e Silvia Neid (seleção nacional alemã), além da sueca Pia Sundhage, que dirige a seleção do seu país.