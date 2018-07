Messi, Cristiano Ronaldo e Xavi disputam prêmio da Uefa

O jogador do Real Madrid, artilheiro do último Campeonato Espanhol, com 40 gols, e a dupla do Barcelona, campeão espanhol e europeu, foram escolhidos inicialmente pelo mesmo grupo de jornalistas. Andrés Iniesta, também do time catalão, ficou em quarto lugar na lista final com os dez melhores da temporada 2010/2011 e não disputará o prêmio.

Os outros seis jogadores também já foram definidos, pela ordem: Falcão García (Porto), Wayne Rooney (Manchester United), Nemanja Vidic (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Gerard Piqué (Barcelona), Manuel Neuer (ex-Schalke e atualmente no Bayern de Munique).

A eleição decidirá pelo melhor jogador da Europa independentemente da nacionalidade. O novo prêmio vai substituir o Jogador do Ano da Uefa, que escolhia o melhor atleta de cada posição e concedia um troféu individual para o maior destaque da temporada. O último vencedor foi o argentino Diego Milito, da Inter de Milão, em 2009/10.

Messi, em 2009, e Cristiano Ronaldo, em 2008, conquistaram o prêmio. A votação envolvendo os três finalistas coincidirá com o sorteio dos grupos da próxima Liga dos Campeões, em Mônaco.